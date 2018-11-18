Национальная иранская нефтяная компания сменила гендиректора

Министр нефти Ирана Бижан Зангане назначил бывшего министра финансов страны Масуда Карбасиана новым гендиретором Национальной иранской нефтяной компании (NIOC). Об этом в компании сообщили в воскресенье.
Ранее Карбасиан был также избран членом совета директоров. Он будет занимать эту должность четыре года.
Добавим, Карбасян заменил Али Кардора на посту генерального директора NIOC. Последний оставил свое кресло в связи с выходом на пенсию. NIOC – 100% «дочка» министерства нефти Ирана.
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