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18.11.18 / 18:57 Новости / Россия и мир

Национальная иранская нефтяная компания сменила гендиректора

Им стал Масуд Карбасиан

Министр нефти Ирана Бижан Зангане назначил бывшего министра финансов страны Масуда Карбасиана новым гендиретором Национальной иранской нефтяной компании (NIOC). Об этом в компании сообщили в воскресенье.

Ранее Карбасиан был также избран членом совета директоров. Он будет занимать эту должность четыре года.

Добавим, Карбасян заменил Али Кардора на посту генерального директора NIOC. Последний оставил свое кресло в связи с выходом на пенсию. NIOC – 100% «дочка» министерства нефти Ирана.

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