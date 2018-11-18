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18.11.18 / 11:50 Новости / Петербург и Ленобласть / Россия и мир

Nissan планирует запустить производство обновленного Qashqai в Петербурге в феврале

В продажу модель поступит весной

Nissan планирует запустить производство обновленного кроссовера Qashqai на заводе в Петербурге в феврале 2019 года. Об этом в воскресенье передает «Автостат» со ссылкой на компанию.

В продажу новинка поступит весной, отмечает агентство. Технические характеристики, комплектации и цены для России будут объявлены позже.

Добавим, производство кроссовера Nissan Qashqai для российского рынка было перенесено на петербургский завод автопроизводителя в 2015 году. По данным «Автостата», за январь-октябрь в России было продано около 18,2 тыс. авто этой модели. Год к году показатель вырос на 16%. Это позволило кроссоверу войти в топ-25 самых популярных моделей в стране.

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