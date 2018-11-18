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18.11.18 / 18:31 Новости / Политика / Россия и мир

Песков: Сепаратной сделки о передаче Курил Японии не может быть

Эта информация – «политические домыслы»

Никакой сепаратной сделки о передаче Курильских островов Японии не может быть. Такое заявление в воскресенье сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире «России 1».

Он назвал подобные рассуждения «политическими домыслами», цитирует «Интерфакс». Песков отметил, что в вопросе о Курилах необходимо будет найти компромисс, который не должен противоречить интересам России и Японии.

По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ взяли за основу переговоров по этому вопросу советско-японскую декларацию 1956 года. Однако это не означает автоматическую передачу территорий, добавил он. Напомним, в декларации в частности речь идет об островах Хабомаи и Шикотан. В документе говорилось, что Москва готова обсудить передачу этих территорий после заключения мирного договора.

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