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18.11.18 / 15:28 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Рабочая неделя в Петербурге начнется с гололедицы и мокрого снега

Днем столбик термометра поднимется до +3

Фото АБН

В ночь на понедельник в Петербурге местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, а на дорогах будет гололедица. Об этом в воскресенье сообщили в городском ГУ МЧС со ссылкой на Северо-Западное УГМС.

Температура воздуха ночью составит -1…+1 градусов. Днем же столбик термометра поднимется до 1-3 градусов тепла. Кроме того, усилится ветер – ночью до 6-11 м/с, а днем – до 3-8 м/с.

Ранее ГУ МЧС предупредило об усилении ветра в воскресенье. По данным синоптиков, порывы будут достигать 17 м/с. В городе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит +3…+5 градусов.

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