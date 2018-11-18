Россельхознадзор ограничит транзит мяса птицы из США Из-за риска попадания на российский рынок продукции неизвестного происхождения

Россельхознадзор решил ограничить транзит по территории России в Казахстан мяса птицы, произведенного на предприятиях США. Об этом в ведомстве сообщили в воскресенье.

Ограничения вводятся с 20 ноября, на какой срок – неизвестно. В службе пояснили, что причина принятых мер – риск «попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения, а также продукции, изготовленной из сырья неизвестного происхождения».

В ведомстве отметили, что в октябре приостанавливали транзит семи партий американской птицы из-за обнаруженных нарушений. В частности, ветеринарные сертификаты на часть товара были оформлены американской стороной уже после прибытия продукции в порты Евросоюза. Помимо этого, часть товара была просрочена.

Также ведомство обнаружило в птице, произведенной на двух американских предприятиях, следы лекарственных средств. В результате, партии общим весом 185 тонн были возвращены на территорию ЕС. Россельхознадзор проинформировал службы Казахстана об инциденте.

Добавим, в начале ноября суд оштрафовал «Петелинскую птицефабрику» по иску Россельхознадзора. Сумма штрафа составила порядка 700 тыс. рублей. Ведомство подало в суд после того, как второй раз за год обнаружило в товаре предприятия сальмонеллу и листерий в одном из магазинов.