Врио губернатора Петербурга предложил создать экспертный совет Культурного форума

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил создать экспертный совет Международного культурного форума. Это произошло накануне.
По словам Беглова, совет «объединил бы абсолютно всех людей», не только России, «но и зарубежных коллег», передает ТАСС. Также такой орган мог бы подводить итоги форума и давать рекомендации.
Добавим, Международный культурный форум проходит в Петербурге на этой неделе, официальное закрытие состоялось в субботу. В этом году форум прошел в седьмой раз. Он собрал около 30 тыс. гостей. Основной площадкой форума стал Главный штаб Эрмитажа, где накануне прошло итоговое заседание.
112 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.