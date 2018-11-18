Крупнейшие банки РФ подняли ставки по валютным вкладам на фоне оттока капитала Они приближаются к 4% годовых

За первую половину ноября десять из 30 крупнейших российских банков по величине портфеля привлеченных средств населения повысили доходность долларовых вкладов. Об этом в воскресенье пишут «Ведомости».

По данным издания, лучшие ставки у некоторых из кредитных организаций подбираются к 4% годовых. Часть из этих банков также повысила ставки по вкладам в евро. Газета отмечает, что ставки по валютным вкладам растут на фоне возможных новых санкций в отношении России и оттока средств россиян.

Добавим, по данным ЦБ, год к году отток капитала из России вырос в три раза за январь-октябрь. Показатель составил порядка $42,2 млрд. Для сравнения, за десять месяцев 2017 года он составлял $14 млрд.