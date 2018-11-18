Все новости

18.11.18 / 14:25 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге закрыли на проверку сразу две станции метро

«Звенигородскую» и «Приморскую»

Фото АБН

Станции метро «Звенигородская» («фиолетовая» ветка) и «Приморская» («зеленая» ветка) закрыли на проверку. Это произошло в воскресенье.

По данным подземки, «Звенигородская» и переход на «Пушкинскую» оказались недоступны для пассажиров в 13:59. Станцию «Приморская» закрыли в 14:06.

Обновление: В 14:28 «Приморская» открыта». В 14:52 открыта «Звенигородская» и переход на «Пушкинскую».

Ранее в метрополитене сообщили, что вестибюль станции «Площадь Восстания-1» будет закрыт все выходные. Его откроют 19 ноября. Причина – ремонт эскалатора.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.