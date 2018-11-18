В Петербурге закрыли на проверку сразу две станции метро «Звенигородскую» и «Приморскую»

Станции метро «Звенигородская» («фиолетовая» ветка) и «Приморская» («зеленая» ветка) закрыли на проверку. Это произошло в воскресенье.

По данным подземки, «Звенигородская» и переход на «Пушкинскую» оказались недоступны для пассажиров в 13:59. Станцию «Приморская» закрыли в 14:06.

Обновление: В 14:28 «Приморская» открыта». В 14:52 открыта «Звенигородская» и переход на «Пушкинскую».

Ранее в метрополитене сообщили, что вестибюль станции «Площадь Восстания-1» будет закрыт все выходные. Его откроют 19 ноября. Причина – ремонт эскалатора.