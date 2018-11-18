«Зенит» встретится с «Шальке-04» в Петербурге на стадионе под закрытой крышей Матч начнется в 15:00

«Зенит» проведет товарищеский матч с «Шальке-04» на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове при закрытой крыше. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе петербургского футбольного клуба.

Клуб ожидает на встрече до 45 тыс. зрителей. Матч начнется в 15:00.

Ранее стало известно, что «Зенит» подписал соглашение о сотрудничестве с Александринским театром. Детали еще будут обговариваться. Сообщалось, что в основном сотрудничество будет безвозмездным.