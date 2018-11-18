Все новости

18.11.18 / 13:59 Новости / Петербург и Ленобласть

«Зенит» встретится с «Шальке-04» в Петербурге на стадионе под закрытой крышей

Матч начнется в 15:00

«Зенит» проведет товарищеский матч с «Шальке-04» на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове при закрытой крыше. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе петербургского футбольного клуба.

Клуб ожидает на встрече до 45 тыс. зрителей. Матч начнется в 15:00.

Ранее стало известно, что «Зенит» подписал соглашение о сотрудничестве с Александринским театром. Детали еще будут обговариваться. Сообщалось, что в основном сотрудничество будет безвозмездным.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,136 seconds.