Дольщики ЖК «Ижора Парк» переехали в недостроенный дом Так они выразили протест

Восемь дольщиков ЖК «Ижора Парк» в поселке Металлострой застройщика «Норманн-Юг» решили заселиться в недостроенный дом. Об этом накануне пишет «Фонтанка».

В здании нет электричества и воды, не работает отопление и канализация. Таким образом горожане выразили протест, пытаясь обратить внимание на проблему, – дольщики ждут квартиры около пяти лет.

Добавим, группа «Норманн» была основана в 2004 году. В настоящее время она возводит несколько жилых комплексов в Петербурге и Ленобласти. Весной сообщалось, что структуры «Норманна» получили несколько десятков исков. Квартиры в домах якобы ждут более 6 тыс. человек.