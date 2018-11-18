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18.11.18 / 13:22 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Дольщики ЖК «Ижора Парк» переехали в недостроенный дом

Так они выразили протест

Восемь дольщиков ЖК «Ижора Парк» в поселке Металлострой застройщика «Норманн-Юг» решили заселиться в недостроенный дом. Об этом накануне пишет «Фонтанка».

В здании нет электричества и воды, не работает отопление и канализация. Таким образом горожане выразили протест, пытаясь обратить внимание на проблему, – дольщики ждут квартиры около пяти лет.

Добавим, группа «Норманн» была основана в 2004 году. В настоящее время она возводит несколько жилых комплексов в Петербурге и Ленобласти. Весной сообщалось, что структуры «Норманна» получили несколько десятков исков. Квартиры в домах якобы ждут более 6 тыс. человек.

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