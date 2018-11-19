Арбитражный суд встал на сторону застройщика «Зингер Девелопмент» в споре с КИО по вопросу намывных островов Лишние экспертизы и несуществующий вред – доводы КИО против намывов

В конце октября Арбитражный суд встал на сторону застройщика «Зингер Девелопмент» в споре с КИО. Доводы, сдерживающие намыв островов в северной части Невской губы, были признаны необоснованными.

Искусственные острова в Финском заливе могут дать толчок для развития Северной столицы. Жилой квартал на воде позволит разгрузить центральную часть Петербурга, урегулировать вопрос растущей демографии, решить экологические проблемы. Реализации современного и столь необходимого городу проекта долгое время препятствовал Комитет имущественных отношений. Однако 30 октября спор наконец, решился: Арбитражный суд встал на сторону застройщика «Зингер Девелопмент», а доводы КИО признал необоснованными. Причем зачастую нарекания городского комитета прямо противоречили закону.

Так, особое беспокойство у представителей КИО вызвало отсутствие государственной экспертизы на проектную документацию. Правда, ссылаясь на 49 статью градостроительного кодекса, они опустили одну деталь: застройщик предоставил требуемый проект, а статус этого документа исключает данную процедуру. В числе необоснованных запросов со стороны КИО – подробный план всех инженерных коммуникаций, дорожной инфраструктуры и путепроводов, связующих обособленную территорию с наземной частью Северной столицы. Но претензии городского комитета могут относиться лишь к уже существующим объектам, к которым намывные острова, силами самого же ведомства, пока отношения не имеют.

Склонить суд на свою сторону чиновники попытались и за счет экологического аспекта. Искусственные острова раскинутся в районе Ольгино и Лахты. По мнению КИО, этот отрезок Финского залива перспективен для продолжения ландшафтной композиции Петербурга. Более того, возведение на водном участке намывных островов – якобы нарушение природоохранного законодательства. Однако в своих заключениях представители ведомства вновь ошиблись. Во-первых, часть Финского залива, рассчитанная под намыв, к охраняемым территориям отношения не имеет, а во-вторых, ссылаясь на стороннее ведомство, КИО сам нарушает закон.

«Ещё в марте 2018 года КИО само утвердило административный регламент государственной услуги по согласованию проекта размещения ИЗУ. Так как согласование признали государственной услугой, это установило жёсткие рамки о недопустимости требования от заявителя дополнительных документов и четко урегулировало процедуру. Однако КИО не только полностью нарушил процедуру и сроки оказания государственной услуги, но ещё и начал обосновывать свои незаконные действия ссылками на другие комитеты, что фактически расценивается как «требование от заявителя дополнительных документов» и прямо запрещено законом», – комментирует ситуацию юрист адвокатского бюро «Качкин и Партнеры» Дмитрий Некрестьянов.

Между тем, в деле по «Зингер Девелопмент» КИО не единожды превысило свои полномочия. В частности, свою позицию в суде представители имущественного комитета подкрепляли и тем, что территория намыва лежит на пути миграции птиц из Красной книги, а сам водный участок – место скопления редких растений и водорослей. Однако помимо того, что соседство с природными заказниками на строительные возможности застройщика не влияет, так все вышеизложенные замечания решаются профильными ведомствами уже на следующем этапе, а пока это не более чем рекомендации.

Действия комитета имущественных отношений противоречат существующим законам и даже логике. Требования, которые выставляют представители КИО, невозможно выполнить без их разрешения, впрочем, получить его тоже не представляется возможным. В такой замкнутый круг попало и дело «Зингер Девелопмент». К счастью, его удалось разорвать.

Между тем, территории под намыв были учтены в генплане Петербурга. Городской проект предполагал осушить до 1000 гектаров в акватории Финского залива, по сравнению с этим планы у «Зингер Девелопмент» более чем скромные – до 200 гектаров. Однако КИО упорно сопротивлялся возведению нового квартала на островах, осложняя жизнь застройщика бюрократическими нюансами. Такое поведение вызывает сомнение в честности отдельных экспертов ведомства и говорит о возможном политическом подтексте затянувшегося судебного разбирательства. Реализация проекта «Зингер Девелопмент» не только повысит инвестиционную привлекательность региона и привлечет прогрессивных предпринимателей, но и решит одну из самых насущных проблем Северной столицы – загруженность дорог в часы пик.