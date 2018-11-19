Все новости

19.11.18 / 15:18 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Бюджет петербургского фонда ОМС увеличится на 6,3 млрд рублей

и составит 83,5 млрд рублей

Бюджет петербургского фонда обязательного медицинского страхования увеличится на 6, млрд рублей. Об этом в понедельник на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа глава территориального фонда Александр Кужель.

Кужель отметил, что бюджет повысится за счет увеличения федеральной субвенции и составит 83,5 млрд рублей. Ранее сумма субвенции должна была составить 77,2 млрд рублей.

Отметим, на заседании бюджетно-финансового комитета одобрили поправки ко второму чтению проекта городского бюджета на следующий год. Согласно документу, доходы бюджета вырастут на 15,6 млрд рублей. В числе изменений сокращение выделенного на строительство метро бюджета на 10 млрд рублей. Освободившиеся после пересмотра бюджета средства будут направлены на социальную сферу.

Метки: , , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.