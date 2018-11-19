Бюджет петербургского фонда ОМС увеличится на 6,3 млрд рублей

Бюджет петербургского фонда обязательного медицинского страхования увеличится на 6, млрд рублей. Об этом в понедельник на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа глава территориального фонда Александр Кужель.
Кужель отметил, что бюджет повысится за счет увеличения федеральной субвенции и составит 83,5 млрд рублей. Ранее сумма субвенции должна была составить 77,2 млрд рублей.
Отметим, на заседании бюджетно-финансового комитета одобрили поправки ко второму чтению проекта городского бюджета на следующий год. Согласно документу, доходы бюджета вырастут на 15,6 млрд рублей. В числе изменений сокращение выделенного на строительство метро бюджета на 10 млрд рублей. Освободившиеся после пересмотра бюджета средства будут направлены на социальную сферу.
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