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19.11.18 / 14:51 Новости / Россия и мир

Ученые создали виртуальную трехмерную модель сверхмассивной черной дыры

Это позволит изучить ее поведение

Китай телескопКоманда астрофизиков из Университета Неймегена в Нидерландах и Института теоретической физики в Германии разработали трехмерную виртуальную модель сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Результаты их работы были опубликованы в журнале Computational Astrophysics and Cosmology в понедельник.

Речь идет о черной дыре, которую ученые называют Sagittarius A*. Исследователи разработали алгоритм, который учитывает все физические процессы. В результате удалось создать серию изображений для составления полной и динамической трехмерной модели, которую можно просмотреть как фильм в виртуальной реальности.

По мнению авторов работы, такая VR-симуляция представляет одну из наиболее реалистичных картин непосредственного окружения черной дыры. Кроме того, визуализация поможет лучше понять эти системы и изучить их поведение.

Ранее ученые из университета Копенегагена нашли кратер от астероида под слоем льда в Гренландии. Они считают, что кратер образовался от падения железного астероида с диаметром в 1 км. При этом диаметр самого кратера составляет около 31 км. Точный возраст кратера установить пока не удалось.

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