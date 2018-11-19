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19.11.18 / 14:33 Новости / Россия и мир / Экономика

«Газпром нефть» будет поставлять в Москву бензин из других регионов из-за пожара на МНПЗ

Чтобы не допустить недостатка бензина в Центральном регионе

газпром нефтьКомпания «Газпром нефть» будет поставлять на рынок Центрального федерального округа и Москвы нефть из других регионов из-за пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом в понедельник сообщили в министерстве энергетики РФ.

Такое решение обусловлено тем, что власти не хотят допускать сокращения поставок бензина от «Газпром нефти» в Центральной России. Источниками поставок будут выступать Ярославский и Омский нефтеперерабатывающие заводы. Также в Минэнерго сообщили, что ремонт Московского нефтеперерабатывающего завода продлится до конца ноября.

Напомним, пожар на МНПЗ случился в минувшую субботу. Пострадавших в результате пожара нет. Предварительной причиной возгорания стало прогорание змеевика в печи.

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