«Газпром нефть» будет поставлять в Москву бензин из других регионов из-за пожара на МНПЗ

Компания «Газпром нефть» будет поставлять на рынок Центрального федерального округа и Москвы нефть из других регионов из-за пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом в понедельник сообщили в министерстве энергетики РФ.
Такое решение обусловлено тем, что власти не хотят допускать сокращения поставок бензина от «Газпром нефти» в Центральной России. Источниками поставок будут выступать Ярославский и Омский нефтеперерабатывающие заводы. Также в Минэнерго сообщили, что ремонт Московского нефтеперерабатывающего завода продлится до конца ноября.
Напомним, пожар на МНПЗ случился в минувшую субботу. Пострадавших в результате пожара нет. Предварительной причиной возгорания стало прогорание змеевика в печи.
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