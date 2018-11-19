Новые вагоны РЖД, инфляция и налог на сосиски. Итоги понедельника

В понедельник РЖД показали концепт новых плацкартных вагонов, в Минэкономразвития заявили, что инфляция превысит 3,4% в этом году, а в Минздрав РФ поступило предложение ввести налог на колбасу и сосиски. Между тем Медведев утвердил размер пособий по безработице, а Новак сообщил, что ожидает стабилизации ситуации с торгами топливом на бирже.

РЖД показали концепт новых плацкартных вагонов. Проект включает модульные конструкции, шторы и вендинговые автоматы.

Новак ожидает стабилизации ситуации с торгами топливом на бирже. По его словам, «Роснефть» представила свои предложения о нормализации работы СПбМТСБ.

В Минэкономразвития считают, что инфляция по итогам 2018 года превысит прогнозируемые 3,4%. Однако точная цифра не называется.

В Минздрав РФ поступило предложение ввести налог на продукты переработки мяса. Инициатор — экспертный совет при правительстве.

Медведев утвердил размер пособий по безработице. Минимальный размер пособия составит 1,5 тыс. рублей в месяц, а максимальный – 11,28 тыс. рублей.