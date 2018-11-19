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19.11.18 / 18:45 Новости / Петербург и Ленобласть

На оснащение КАД новой системой безопасности готовы потратить 1,7 млрд рублей

Работы планируют провести в два этапа

Фото АБН

ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» объявило два конкурса на поиск подрядчика, который займется оснащением кольцевой автодороги (КАД) в Петербурге средствами обеспечения транспортной безопасности. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок в понедельник.

Максимальная цена первого аукциона составляет порядка 896,29 млн рублей, второго – 829,309 млн рублей. Заявки принимают до 6 декабря, а итоги конкурсов планируют подвести 10 декабря. Исполнитель должен будет выполнить работы до ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Токсовском тоннеле на КАД изменят схему организации дорожного движения. С 20 ноября автомобили смогут двигаться только по правым полосам Северного и Южного транспортных отсеков тоннеля. Левые полосы откроют после ввода объекта в эксплуатацию.

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