Официальный курс евро вырос почти на 42 копейки А доллар подорожал на 1,5 копейки

В понедельник Центробанк повысил официальный курс евро на 41,96 копейки до 75,3218 рубля. А курс доллара составил 66,0081 рубля, он вырос на 1,5 копейки.

На Московской бирже основные иностранные валюты торгуются в красной зоне. По фиксингу на 13:49 доллар стоит 65,90520, опустившись на 7,5 копеек. Евро теряет чуть больше – 9,75 копейки – и занимает позицию 75,2525 рубля.

«Сегодняшние торги состоятся в границах 65,90-66,55 рублей для пары доллар/рубль. Евро/рубль проторгуется в диапазоне 75,00-75,75 рублей», — считает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.