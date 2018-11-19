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19.11.18 / 14:12 Новости / Россия и мир / Финансы

Официальный курс евро вырос почти на 42 копейки

А доллар подорожал на 1,5 копейки

курс рубля

Фото files.rzn.info

В понедельник Центробанк повысил официальный курс евро на 41,96 копейки до 75,3218 рубля. А курс доллара составил 66,0081 рубля, он вырос на 1,5 копейки.

На Московской бирже основные иностранные валюты торгуются в красной зоне. По фиксингу на 13:49 доллар стоит 65,90520, опустившись на 7,5 копеек. Евро теряет чуть больше – 9,75 копейки – и занимает позицию 75,2525 рубля.

«Сегодняшние торги состоятся в границах 65,90-66,55 рублей для пары доллар/рубль. Евро/рубль проторгуется в диапазоне 75,00-75,75 рублей», — считает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

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