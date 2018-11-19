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19.11.18 / 19:15 Новости / Россия и мир / Рынки

Московская биржа закрылась слабым ростом основных индексов

Индекс МосБиржи - 2373,78 пунктов; РТС - 1135,71 пунктов

Фото АБН

В понедельник торги на Московской бирже завершились в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к закрытию подрос на 0,05% и составил 2373,78 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,07% — до 1135,71 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что российский фондовый рынок в понедельник оставался в плюсе, но энтузиазм среди покупателей уже плохо видно. Индекс МосБиржи балансирует в непосредственной близости от 2375 пунктов, промежуточной поддержки, которая открывает дорогу к 2360 пунктам. Сессия вторника для рублевого индикатора начнется неподалеку от сегодняшних уровней, торги пройдут в коридоре 2360-2385 пунктов.

Тем временем индекс РТС чуть выходит за границы краткосрочного коридора 1110-1135 пунктов. Однако на фоне незначительных валютных колебаний шансов на бурный рост у него мало, полагает эксперт.

Между тем рублевые пары провели сегодня скучный, спокойный торговый день, отмечает аналитик. С одной стороны, геополитический фактор сглажен, и для российской валюты это хорошо, к тому же нефть всю сессию предпринимала попытки восстановления. Однако вечером черное золото ушло в заметный минус, баррель Brent спустился к $65,75 и намерен двигаться к $65,30. С другой – в России начался очередной налоговый период, внутри которого экспортеры меняют валютную выручку на рубли для погашения налогов и акцизов. Этот фактор поддерживает позиции российской валюты, хотя и работает локальным образом.

«Доллар США завершит сессию понедельника в диапазоне 65,80-66,45 рублей, евро закроет день в коридоре 75,00-75,75 рублей. Вторник, вероятно, начнется для рублевых пар в этих же пределах», — считает аналитик.

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