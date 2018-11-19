«Мостотрест»: ремонт в переходе на Невском закончится в конце ноября Работы ведутся беспрерывно

Ремонт пешеходных переходов на пересечении Садовой улицы и Невского проспекта и на перекрестке Седова и Ивановской улиц закончится в конце ноября текущего года. Об этом в понедельник сообщили в «Мостотресте».

В компании уточнили, так как ремонт ведется методом, который обеспечивает беспрерывность работ, переходы не маскируют и не огораживают, передает «Фонтанка».

Отметим, по данным издания, в госконтракте с компанией «РСУ-16» говорится, что закончить работы подрядчик должен был до 15 ноября. В «Мостотресте» пояснили, что замена облицовочного покрытия по соглашению должна быть выполнена до 31 декабря 2018 года. Также в контракте прописаны штрафы за нарушение сроков. Контракт заключен на 22 млн рублей.