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19.11.18 / 13:49 Новости / Петербург и Ленобласть

«Мостотрест»: ремонт в переходе на Невском закончится в конце ноября

Работы ведутся беспрерывно

Ремонт пешеходных переходов на пересечении Садовой улицы и Невского проспекта и на перекрестке Седова и Ивановской улиц закончится в конце ноября текущего года. Об этом в понедельник сообщили в «Мостотресте».

В компании уточнили, так как ремонт ведется методом, который обеспечивает беспрерывность работ, переходы не маскируют и не огораживают, передает «Фонтанка».

Отметим, по данным издания, в госконтракте с компанией «РСУ-16» говорится, что закончить работы подрядчик должен был до 15 ноября. В «Мостотресте» пояснили, что замена облицовочного покрытия по соглашению должна быть выполнена до 31 декабря 2018 года. Также в контракте прописаны штрафы за нарушение сроков. Контракт заключен на 22 млн рублей.

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