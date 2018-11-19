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19.11.18 / 15:15 Новости / Россия и мир

В октябре мировые продажи «легковушек» упали до 7,7 млн единиц

Лидер – Китай

По итогам октября мировой авторынок составил около 7,7 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,8% меньше в годовом выражении. Об этом в понедельник сообщили в консалтинговой компании LMC Automotive.

Как передает «Автостат», лидерство сохраняет Китай, где в прошлом месяце было продано 2,37 млн авто (-11% год к году). Вторую строчку занимает Америка с показателем порядка 1,36 млн реализованных машин (+0,5%). Продажи «легковушек» в странах Западной Европы скатились в октябре до 1,18 млн авто (-5,6%), а в Восточной Европе продажи составили 338,2 тыс. единиц (-12,6%).

Добавим, в России в октябре было продано около 160,4 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Год к году показатель вырос на 8,2%. При этом за десять месяцев в стране было реализовано 1,4 млн авто (+14,1%).

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