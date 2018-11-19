В Петербурге впервые официально отметили День профсоюзного работника Праздник утвердили в феврале

Во Дворце культуры им. А.М. Горького в Петербурге впервые официально отметили День профсоюзного работника. Это произошло в понедельник, 19 ноября.

Как сообщили в администрации города, в настоящее время в Ленинградскую федерацию профсоюзов входят около 4,5 тыс. первичных организаций. В них состоят более 500 тыс. человек.

Напомним, День профсоюзного работника внесли в городской закон «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» этой зимой. Отмечать этот праздник предложил глава комитета по законодательству Денис Четырбок. При этом сообщалось, что 19 ноября выбрано неслучайно. Это день, когда появилось первое в России профсоюзное движение.