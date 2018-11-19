В Петербурге стало вдвое меньше несанкционированных свалок 245 свалок из 422 ликвидировали

В Петербурге ликвидировали половину несанкционированных свалок. Об этом в понедельник сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

За десять месяцев текущего года в городе обнаружили 422 несанкционированные свалки. 245 из них уже устранили. Представитель комитета по благоустройству уточнил, что это результат эффективной работы, в том числе Межведомственной рабочей группы и районных администраций.

На заседании члены рабочей группы решили упростить порядок установки ограждений на территории незаконной свалки для предотвращения сброса мусора. Для этого группа подготовит проект нормативно-правового акта.

Отметим, в 2017 году на территории Петербурга было выявлено больше 1 тыс. свалок. В мае текущего года горела несанкционированная свалка в Ленобласти. Пожар обнаружили сотрудники комитета государственного экологического надзора региона. Вместе с УМВД по Всеволожскому району комитет возбудил уголовное дело за нанесение ущерба окружающей среде.