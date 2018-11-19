Полиция изъяла 720 л водки, пива и шампанского из незаконного оборота в Приморском районе Проводится административное расследование

Сотрудники полиции совместно с Росалкогольрегулирования изъяли из незаконного оборота 720 литров водки, пива и шампанского в продуктовом павильоне в Приморском районе Петербурга. Об этом в понедельник сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве пояснили, что алкоголь был изъят в ходе проверки. В результате, возбуждены дела по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ (нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) и ч.2 и 3 ст.14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Ранее полиция нашла на складе в Кировском районе Петербурга 125 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. Кроме того, были найдены этикетки, пустые бутылки, пробки и поддельные акцизные марки. Еще около 250 л фальсификата обнаружили в петербургских магазинах.