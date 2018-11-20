Московская биржа закрылась в красной зоне Индекс Мосбиржи - 2341,60; РТС - 1116,85

Московская биржа закрылась во вторник в красной зоне. Индекс Мосбиржи упал на 1,36% до 2341,60 пунктов. Индекс РТС снизился на 1,66% и составил 1116,85 пунктов.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова отметила, что российский рынок акций завершает сессию в глубоком минусе на фоне продолжения глобальных распродаж во всем мире. По мнению аналитика, в среду рынок попытается стабилизироваться на новых уровнях после стремительного падения. С самого открытия торгов в США котировки ценных бумаг сильно просели, возобновились распродажи акций технологических компаний. В результате медвежьи настроения распространились по всему миру. Нефть Brent все же не удержалась на уровне $65 за баррель и нырнула под него. Это актуализировало для неё более низкие значения в районе $60 за баррель. Соснова напомнила, что основные опасения инвесторов связаны с ожиданиями замедления темпов роста американской экономики.

Курс доллара США, который до сих пор показывал умеренную чувствительность к нефтяным котировкам, двинулся с сторону 66 рублей/$. Тем не менее он готов к более низким уровням по нефти в пределах $60 за баррель, поэтому серьёзного изменения курса доллара США в ближайшие дни не предполагается, считает аналитик.