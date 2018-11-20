Все новости

20.11.18 / 12:49 Новости / Россия и мир

ЦБ опустил курс доллара на 42 копейки

Доллар - 65,58 рублей; евро - 75,18 рублей

Коллаж АБН

Во вторник Центробанк РФ опустил курс доллара на 42,1 копейки. Официальный курс на среду составит 65,5871 рублей.

В то же время официальный евро подешевел на 13,93 копеек. Регулятор установил курс европейской валюты на уровне 75,1825 рублей.

На Московской бирже валюты торгуются разнонаправленно. По фиксингу на 12:32 по московскому времени, курс доллара растет на 12,75 копеек и составляет около 65,67 рублей. Евро торгуется в нуле и стоит 75,09 рублей.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.