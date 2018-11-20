ЦБ опустил курс доллара на 42 копейки Доллар - 65,58 рублей; евро - 75,18 рублей

Во вторник Центробанк РФ опустил курс доллара на 42,1 копейки. Официальный курс на среду составит 65,5871 рублей.

В то же время официальный евро подешевел на 13,93 копеек. Регулятор установил курс европейской валюты на уровне 75,1825 рублей.

На Московской бирже валюты торгуются разнонаправленно. По фиксингу на 12:32 по московскому времени, курс доллара растет на 12,75 копеек и составляет около 65,67 рублей. Евро торгуется в нуле и стоит 75,09 рублей.