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20.11.18 / 21:59 Новости / Россия и мир / Экономика

«Мегафон» сообщил о повышении тарифов в международном роуминге

С 3 декабря

Оператор «Мегафон» сообщил о повышении тарифов в международном роуминге. Организация сделала соответствующее заявление во вторник.

Компания намерена увеличить тарифы с 3 декабря. «Мегафон» увеличит стоимость звонков и смс-сообщений. В частности, звонки на номера стран СНГ подорожают до 39 рублей за минуту. На номера Европы, Израиля и Турции стоимость вырастет до 59 рублей за минуту, на номера других стран – до 79 рублей за минуту. Одно смс сообщение будет стоить 9,9 рублей.

Кроме этого, увеличится цена мобильного интернета для различных тарифов. Также «Мегафон» намерен ввести изменения а опциях для путешествий по миру.

Отметим, ранее «Мегафон» сменил генерального директора. С поста ушел Сергей Солдатенков. Он возглавлял компанию с 2003 года до 2012 года, а затем вернулся к ее управлению в 2016 году. Место гендиректора занял Геворк Вермишян.

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