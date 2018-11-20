Nissan назвал комплектации и цены нового X-Trail для России Продажи начнутся в декабре

Обновленный Nissan X-Trail будет представлен на российском рынке в десяти комплектациях, а цены на новинку в базовой комплектации стартуют от 1,57 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в компании.

Авто получило обновленный дизайн экстерьера и ряд технических усовершенствований. Комплектации были изменены с учетом климатических условий России и предпочтений российских автомобилистов, отметили в компании.

Новинка представлена с тремя вариантами двигателя: дизельный мотор dCi объемом 1,6 л (130 л.с.), а также два бензиновых двигателя объемом 2 л и 2,5 л (144 л.с. и 171 л.с.). Моторы работают в паре с 6-ступенчатой «механикой». Бензиновые двигатели также доступны в сочетании с обновленной бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT.

Цены на обновленный Nissan X-Trail в комплектации XE начинаются от 1,57 млн рублей. Топовая версия LE Top с двигателем 2,5 л будет стоить 2,23 млн рублей. Старт продаж намечен на декабрь 2018 года.

Добавим, Nissan X-Trail производится на заводе автопроизводителя в Петербурге. Тестовая сборка модели началась на предприятии в апреле этого года. Ранее сообщалось, что Nissan собирается запустить производство обновленного кроссовера Qashqai на петербургских мощностях в феврале 2019 года.