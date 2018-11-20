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20.11.18 / 13:33 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Минобороны намерено построить пансион для своих воспитанников на Бычьем острове

Вместо спортивно-гостиничного комплекса

Фото АБН

Министерство обороны намерено построить пансион для своих воспитанников на Бычьем острове в Петербурге. Об этом стало известно во вторник от двух источников в военном ведомстве.

Пансион в Петербурге будет филиалом московского заведения, передает РБК слова источника. Он отметил, что филиал начнет работу с 1 сентября 2019 года. Комплекс будет вмещать в себя 500 учеников, уточнил источник.

Другой источник заявил, что пансион на Бычьем острове будет создан по примеру московского. Правила поступления и программы обучения будут аналогичными, добавил собеседник издания. Он отметил, что все обучение будет происходить на бюджетной основе, а ученицы будут зачисляться по приказу министра обороны. Военное ведомство пока не прокомментировало информацию.

Напомним, ранее РБК сообщил, что Минобороны обменяло московские участки земли на недостроенный спортивно-гостиничный комплекс на Бычьем острове. Участки в Москве находятся на Варшавском и Хорошевском шоссе. Земля на Бычьем острове принадлежала спортивному клубу дзюдо «Явара-Нева». Компания принадлежит бизнесмену Аркадию Ротенбергу.

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