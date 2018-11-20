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20.11.18 / 21:35 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

РАД намерен продать дом Ахматовой под создание отеля

Уже ведутся переговоры

Фото АБН

«Российский аукционный дом» (РАД) намерен продать под создание отеля дом, в котором жила поэтесса Анна Ахматова. Об этом представитель организации сообщил во вторник.

РАД выставит на торги два дома №№5 и 6 на Миллионной улице Петербурга в начале следующего года, передает ТАСС. РАД является эксклюзивным продавцом задний. Организация выставит дома на торги с начальной ценой в $55 млн.

РАД позиционирует дом №5 как объект для создания пятизвездочного отеля. Дом №6 – для создания апарт-отеля премиум-класса.

В настоящий момент РАД ведет переговоры с гостиничными операторами. Среди них Ritz-Carlton Hotel Company.

Отметим, в одном из выставленных домов в 1919-1920 годах жила Ахматова. Ранее из него хотели сделать бизнес-центр. Добавим, во вторник петербургское агентство недвижимости сообщило о намерении продать часть квартиры писателя Максима Горького. Ее продают за 11,5 млн рублей.

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