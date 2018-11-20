Сбербанк расширил программу по оформлению ипотеки на вторичном рынке Совместно с сайтом «ДомКлик»

Сбербанк расширил программу по оформлению ипотеки на вторичном рынке недвижимости без предоставления отчета об оценке объекта. Об этом банк сообщил во вторник.

Новые условия программы помогут сэкономить время, потраченное на подготовку документов, и деньги (до 5 тыс. рублей). Чтобы получить такую льготу, нужно выбрать недвижимость на сайте «ДомКлик». Программа распространяется на все регионы РФ.

При этом цена квартиры не должна превышать 20 млн рублей в Москве и Петербурге; 10 млн рублей в Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Перми, Воронеже, Волгограде и Краснодаре. Для объектов во всех других населенных пунктах стоимость объекта не должна превышать 5 млн рублей.

Кроме этого, объявление на «ДомКлике» должно содержать фотографии всех комнат и других помещений, кадастровый номер или адрес с номером квартиры, площадь кухни и жилую площадь. Воспользоваться услугой можно при покупке объекта в многоквартирном доме на вторичном рынке при условии, что в доме не меньше трех этажей. А также переход права собственности по объекту должен быть оформлен не ранее 1998 года.

Отметим, новые условия программы Сбербанка были протестированы в Москве. По ним получили ипотеку более 100 граждан. В настоящее время на сайте «ДомКлик» опубликовано более 500 тыс. объявлений о продаже вторичных квартир. В программу включены услуги услуги «Электронная регистрация сделки» и «Сервис безопасных расчетов».