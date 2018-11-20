Исследователи нашли «сестру» Солнца Уже вторую

Астрономы из португальского астрофизического института обнаружили звезду, которая образовалась из того же материала, что и Солнце. Об этом во вторник сообщили в NASA.

В основном звезды появляются в скоплениях, расходуя свободный газопылевой материал. Затем они рассеиваются по космосу и становятся обособленными образованиями. Звезда Солнце миллиарды лет назад также появилось в одном из скоплений.

Исследователи при помощи данных обсерватории Gaia и спектрографических массивов изучили более 17 тыс. звезд в поисках бывших «соседей» Солнца. В результате они нашли звезду HD186302. Она находится на расстоянии около 184 световых лет от Земли. У HD186302 такой же возраст, металличность, химический состав и соотношение изотопов углерода, как и у Солнца. Благодаря открытию, ученые смогут изучить раннюю историю Солнца и среду, в которой она родилась.

Отметим, первую «родственницу» Солнца ученые обнаружили в 2014 году. Это звезда HD162826. В сентябре прошлого года на Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка. В связи с мощными вспышками на звезде в Канаде появилось северное сияние.