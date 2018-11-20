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20.11.18 / 14:45 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Суд взыскал с «Матрешка-Тур» более 200 тыс. рублей в пользу пенсионеров

За невыполненные условия договора

Фото АБН

Выборгский районный суд Петербурга взыскал с компании «Матрешка-Тур» более 200 тыс. рублей в пользу пенсионеров. Об этом во вторник сообщили в городской прокуратуре.

В ведомстве заявили, что пенсионерка вместе с супругом оплатила услуги турфирмы на сумму в более 130 тыс. рублей. Компания несколько раз переносила путешествие, но так и не исполнила свои обязательства. Пенсионеры обратились с заявлением о возврате денежных средств в добровольном порядке. «Матрешка Тур» не выдала ни ответа на заявление, ни денег за поездку.

Тогда пенсионеры решили обратиться в прокуратуру. Ведомство проверило обращение пенсионеров и обратилась с иском в суд. Прокуратура потребовала взыскать с турфирмы стоимость поездки и штраф за отказ в удовлетворении заявления в добровольном порядке, а также компенсацию морального вреда. Суд встал на сторону прокуратуры и пенсионеров.

Напомним, «Матрешка Тур» заявила о прекращении работы в июне текущего года. Турфирма сообщила, что не может выполнять взятые на себя обязательства. Общая сумма требований клиентов составила 5,5 млн рублей. Кроме этого, в июле прокуратура помогла взыскать с компании около 660 тыс. рублей в пользу пенсионерки.

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