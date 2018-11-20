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20.11.18 / 19:45 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

УЕФА утвердила пять тренировочных площадок в Петербурге для участников Евро-2020

Новые объекты не нужны

Союз европейский футбольных ассоциация утвердил пять тренировочных площадок в Петербурге для участников Евро-2020. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора города Владимира Кириллова.

Тренировочными площадками назначены стадионы «Петровский» и «Смена», а также стадионы в Зеленогорске, Павловске и Удельном парке. Кроме этого представители УЕФА высоко оценили готовность городской инфраструктуры и задействованию городских служб к проведению матчей. Союз не выдал дополнительных требований по строительству новых объектов инфраструктуры.

Напомним, в 2020 году в Петербурге пройдут матчи Чемпионата Европы по футболу. Также игры пройдут еще в 11 европейских городах. В начале ноября врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что город уже готов принять чемпионат. При этом, он отметил, что в рамках подготовки к турниру требуется постоянная работа.

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  1. Слава 20.11.2018 at 20:38 - Reply

    Не в 11 российских городах!!! Поправьте!!! Европейских!!!

    • Редакция 20.11.2018 at 20:43

      Простите, вышла опечатка. Спасибо за помощь!

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