Физики впервые собрали магнитный аналог диода Поместили катушки в полость вращающегося проводящего цилиндра с U-образным сечением

Ученые из университета Сассекса (Великобритания) впервые смогли собрать устройство, которое пропускает магнитное поле только в одну сторону, то есть магнитный аналог диода. Об этом стало известно в среду из статьи в Physical Review Letters.

Физики смогли добиться условий, нарушающих магнитную взаимность, то есть возможность магнитных тел действовать друг на друга. Магнитную взаимность нарушили, поместив обе катушки в полость вращающегося проводящего цилиндра с U-образным сечением. Оказалось, что при постоянной скорости вращения цилиндра магнитное поле передается между катушками только в одну сторону. Когда цилиндр останавливается, магнитная взаимность возвращается.

Отметим, также в среду стало известно, что физики из США и Китая впервые рассчитали состав массы протона. Исследователи узнали, что кварковый конденсат обеспечивает порядка 9% массы протона, кинетическая энергия кварков – 32%, напряженность глюонного поля – 36%, а аномальный вкалд – 23%. Статья также опубликована в Physical Review Letters.