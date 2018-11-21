Московская биржа закрылась в зеленой зоне Индекс Мосбиржи 2357,97; индекс РТС 1127,42

Торги среды на Московской бирже закрылись в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 0,7% до 2357,97 пункта, индекс РТС вырос на 0,95% до 1127,42 пункта.

«К вечеру российский фондовый рынок оказался в приподнятом настроении, компенсируя таким образом вчерашнюю хандру и «медвежьи» шатания», — отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. По ее мнению, у инвесторов почти нет объективных драйверов. В таких смешанных условиях рублевый индикатор будет консолидироваться в пределах 2335-2365 пунктов и к концу недели получит шанс чуть сползти. Индекс РТС продолжает двигаться в обозначенном прежде коридоре 1110-1135 пунктов, прогнозирует аналитик.