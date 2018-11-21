Все новости

21.11.18 / 20:43 Общество / Петербург и Ленобласть

Во Фрунзенском районе Петербурга прошел экологический мастер-класс

Организован районным Молодежным советом

Фото АБН

В школе №230 Фрунзенского района Петербурга прошел экологический мастер-класс. Об этом в администрации района рассказали в среду.

Мастер-класс организован районным Молодежным советом в рамках проекта «Экоскул». Активисты установили в школе емкости для раздельного сбора мусора: пластика, бумаги, пищевых и несортированных отходов. Перед каждой переменой ученикам объяснили правила раздельного сбора.

Для шестиклассников представители совета провели экологический урок. После занятия ученики и члены Молодежного совета создали экологичный город на листе бумаги.

Представители совета продолжат организацию таких уроков и в других образовательных учреждениях Фрунзенского района. Заявки от руководителей принимают на почту molodezny.sovet.frunze@mail.ruс пометкой #ЭКОСКУЛ.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,223 seconds.