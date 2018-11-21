Во Фрунзенском районе Петербурга прошел экологический мастер-класс Организован районным Молодежным советом

В школе №230 Фрунзенского района Петербурга прошел экологический мастер-класс. Об этом в администрации района рассказали в среду.

Мастер-класс организован районным Молодежным советом в рамках проекта «Экоскул». Активисты установили в школе емкости для раздельного сбора мусора: пластика, бумаги, пищевых и несортированных отходов. Перед каждой переменой ученикам объяснили правила раздельного сбора.

Для шестиклассников представители совета провели экологический урок. После занятия ученики и члены Молодежного совета создали экологичный город на листе бумаги.

Представители совета продолжат организацию таких уроков и в других образовательных учреждениях Фрунзенского района. Заявки от руководителей принимают на почту molodezny.sovet.frunze@mail.ruс пометкой #ЭКОСКУЛ.