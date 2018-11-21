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21.11.18 / 18:56 Новости / Россия и мир / Экономика

Российская IKEA в ближайшие два года сократит до 5% сотрудников

Но в глобальной перспективе создаст новые рабочие места

Фото: stan-bogat.ru

Российское подразделение IKEA в ближайшие два года сократит 3-5% персонала. Об этом в среду пишут «Ведомости», ссылаясь на сообщение холдинга Ingka, который является головной компанией для IKEA.

Ingka проведет оптимизацию бизнеса, в настоящий момент оценивает эффективность всех подразделений. В настоящий момент у компании около 160 тыс. сотрудников по всему миру, Ingka рассчитывает упразднить 7,5 тыс. позиций. Под сокращение могут попасть в основном головные офисы на 30 рынках, в том числе в России.

При этом Ingka обещает в ближайшие два года создать 11,5 тыс. новых рабочих мест. Это будут «новые позиции, соответствующие требованиям рынка и планам развития компании»., говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что сеть магазинов Castorama закроется на территории России. Магазины уходят с российского рынка в рамках плана о выстраивании сильного бизнеса в долгосрочной перспективе, уточнили в компании. Руководство Castorama планирует сосредоточиться на рынках, где компания уже занимает лидерские позиции либо имеет шанс занять их.

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