Вице-губернатор Петербурга Мокрецов уйдет в отставку в декабре

Вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов уйдет в отставку в декабре. Об этом он сообщил в среду.

Заявление об увольнении «по-прежнему в работе», цитирует «Фонтанка» вице-губернатора. Мокрецов заявил, что по соглашению сторон дата увольнения перенесена на 10 декабря. Об этом попросил губернатор, уточнил вице-губернатор.

Напомним, об отставке Мокрецова стало известно на прошлой неделе. СМИ сообщали, что его последний день работы – 21 ноября. Затем Мокрецов должен перейти «Ростех».