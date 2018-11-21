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21.11.18 / 13:56 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Вице-губернатор Петербурга Мокрецов уйдет в отставку в декабре

Фото АБН

Вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов уйдет в отставку в декабре. Об этом он сообщил в среду.

Заявление об увольнении «по-прежнему в работе», цитирует «Фонтанка» вице-губернатора. Мокрецов заявил, что по соглашению сторон дата увольнения перенесена на 10 декабря. Об этом попросил губернатор, уточнил вице-губернатор.

Напомним, об отставке Мокрецова стало известно на прошлой неделе. СМИ сообщали, что его последний день работы – 21 ноября. Затем Мокрецов должен перейти «Ростех».

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