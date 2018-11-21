Уходящий в отставку Мокрецов представил парламенту Стратегию-2035 У парламентариев выдалась трудная среда

Уходящий в отставку вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов представил городскому парламенту стратегию социально-экономического развития города до 2035 года. Большинство в ЗакСе утвердило ее в среду, передает корреспондент АБН.

Документ описывает видение городскими властями развития города, который они видят в парадигме «Город инноваций — Комфортный город — Открытый город». Значительный упор в стратегии делается на поддержку инновационного бизнеса (доля должна вырасти до 30%), снятие барьеров для предпринимательства, развитие туристического потенциала и сохранение культурного наследия. Цель — 10 млн туристов ежегодно (в этом году их было уже больше 7 млн человек).

Отдельно Мокрецов остановился на развитии человеческого капитала. В этой связи он упомянул развитие гражданского общества и рост компетентности государственных служащих.

Выступление уходящего в отставку вице-губернатора вызвало критику оппозиционеров. «Мне вот кажется, что эти веселые картинки не имеют отношение к действительности. Но меня не покидает ощущение профанации всего процесса. Как мы такие важные вопросы обсуждаем в одно заседание — поправки в Генплан, бюджет на 2019 год и Стратегию?» — сказал Максим Резник («Партия роста»). Оппозиционный депутат также попросил утончить, какое отношение документ имеет к заявлению врио губернатора Александра Беглова, что необходимо бороться с западным влиянием. При этом парламентарий указал на то, что Стратегию будет выполнять врио, а разрабатывали ее люди предыдущего градоначальника. По существу Мокрецов отвечать не стал.

Позже в своем выступлении Резник призвал городские власти сделать стратегией города демократизацию, ив частности, провести демократические выборы. «Михаил Павлович [Мокрецов] сказал, что Петербург — город старт-ап. Нет, у нас город сатрапов и душителей свобод», — сказал парламентарий. Он призвал отметить муниципальный фильтр для всех политических партий, которые представлены в парламенте.

«Яблочник» Борис Вишневский также указал на противоречие между Стратегией и действиями городской администрации. В качестве примера он привел тот факт, что в документе делается упор на развитие метрополитена. Между тем поправкой врио губернатора к бюджету со строительства подземки на будущий год сняты 10 млрд рублей.

Оксана Дмитриева («Партия роста») раскритиковала документ с научной точки зрения. По ее мнению абсурдно было заказывать разработку Стратегии аудиторским фирмам. Также она считает, что использованный метод SWOT-анализа (элемент «теории изменений», анализирует сильные, слабые стороны, возможности и угрозы; strength, weakness, opportunities, threats) не годится для стратпланирования. Депутат также указала на противоречия в документе, когда в разных частях одни и те же особенности города относятся и к слабым, и к сильным сторонам. С аналогичной критикой выступил и Михаил Амосов («Яблоко»). Он сказал, что за такой документ «стыдно голосовать».

В свою очередь спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров указал свои коллегам, что проект Стратегии был внесен в парламент летом. С тех пор персональных предложений от депутатов не поступало, отметил глава парламента. в то же время он призвал чиновников «мотать на ус» все сказанное депутатами. А также — брать пример с вице-губернатора Игоря Албина, с которым все фракции конструктивно взаимодействуют. В итоге за проект Стратегии проголосовали 38 парламентариев.

На разработку Стратегии из бюджета ушло 50 млн рублей. Документ создан на основе предыдущей Стратегии-2030 (ее разрабатывал Леонтьевский центр), подрядчиками выступили PricewaterhouseCoopers и McKinsey & Company.