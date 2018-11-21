Сокращения в IKEA и закрытие Castorama. Итоги среды

Российское подразделение IKEA в ближайшие два года сократит 3-5% персонала. Сеть diy-магазинов Castorama закроют на территории России. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина считает, что денежно-кредитная политика России должна оставаться жесткой. А Минфин добился лучшего размещения ОФЗ за последнее время.

Российское подразделение IKEA в ближайшие два года сократит 3-5% персонала. В целом под масштабное сокращение головной компании Ingka могут попасть головные офисы на 30 рынках, в том числе в России.

Сеть diy-магазинов Castorama закроется на территории России. Магазины уходят с российского рынка в рамках стратегии по выстраиванию сильного бизнеса в долгосрочной перспективе.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что денежно-кредитная политика России должна оставаться жесткой. По словам главы ЦБ, реализация этой политики будет проводиться с учетом имеющихся рисков и их влияния на инфляционные ожидания.

Минфин провел лучшее размещение ОФЗ за последнее время. Суммарный объем двух размещений составил 10 млрд рублей.