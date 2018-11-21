Все новости

21.11.18 / 21:03 Новости / Россия и мир

Сокращения в IKEA и закрытие Castorama. Итоги среды

Российское подразделение IKEA в ближайшие два года сократит 3-5% персонала. Сеть diy-магазинов Castorama закроют на территории России. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина считает, что денежно-кредитная политика России должна оставаться жесткой. А Минфин добился лучшего размещения ОФЗ за последнее время.

Коллаж АБН

Российское подразделение IKEA в ближайшие два года сократит 3-5% персонала. В целом под масштабное сокращение головной компании Ingka могут попасть головные офисы на 30 рынках, в том числе в России.

Сеть diy-магазинов Castorama закроется на территории России. Магазины уходят с российского рынка в рамках стратегии по выстраиванию сильного бизнеса в долгосрочной перспективе.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что денежно-кредитная политика России должна оставаться жесткой. По словам главы ЦБ, реализация этой политики будет проводиться с учетом имеющихся рисков и их влияния на инфляционные ожидания.

Минфин провел лучшее размещение ОФЗ за последнее время. Суммарный объем двух размещений составил 10 млрд рублей.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,155 seconds.