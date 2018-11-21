Сокращения в IKEA и закрытие Castorama. Итоги среды

Российское подразделение IKEA в ближайшие два года сократит 3-5% персонала. В целом под масштабное сокращение головной компании Ingka могут попасть головные офисы на 30 рынках, в том числе в России.
Сеть diy-магазинов Castorama закроется на территории России. Магазины уходят с российского рынка в рамках стратегии по выстраиванию сильного бизнеса в долгосрочной перспективе.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что денежно-кредитная политика России должна оставаться жесткой. По словам главы ЦБ, реализация этой политики будет проводиться с учетом имеющихся рисков и их влияния на инфляционные ожидания.
Минфин провел лучшее размещение ОФЗ за последнее время. Суммарный объем двух размещений составил 10 млрд рублей.
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