В Москве проходят обыски у участников фанатских группировок «Спартака» — СМИ Из-за драки 22 сентября с фанатами ЦСКА

В Москве правоохранительные органы проводят обыски у участников фанатских группировок клуба «Спартак». Об этом стало известно в среду.

Как пишет ТАСС, полиция проводит обыски по 30 адресам. По данным агентства, в полицию доставлен один из лидеров группировки «Гладиаторы».

По последней информации Mash, на некоторых болельщиков завели дело по статье «Хулиганство» с предварительным сговором. Обыски продолжаются.

Следственные действия проходят в связи с дракой фанатов «Спартака» на Нижней Масловке 22 сентября. Тогда, как пишут СМИ, около 20 фанатов «Спартака» подрались с 10 фанатами ЦСКА. Несколько человек задержали, двоих отправили в больницу.