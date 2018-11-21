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21.11.18 / 14:32 Новости / Россия и мир

В Москве проходят обыски у участников фанатских группировок «Спартака» — СМИ

Из-за драки 22 сентября с фанатами ЦСКА

Коллаж АБН

В Москве правоохранительные органы проводят обыски у участников фанатских группировок клуба «Спартак». Об этом стало известно в среду.

Как пишет ТАСС, полиция проводит обыски по 30 адресам. По данным агентства, в полицию доставлен один из лидеров группировки «Гладиаторы».

По последней информации Mash, на некоторых болельщиков завели дело по статье «Хулиганство» с предварительным сговором. Обыски продолжаются.

Следственные действия проходят в связи с дракой фанатов «Спартака» на Нижней Масловке 22 сентября. Тогда, как пишут СМИ, около 20 фанатов «Спартака» подрались с 10 фанатами ЦСКА. Несколько человек задержали, двоих отправили в больницу.

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