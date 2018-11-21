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21.11.18 / 21:53 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Завод Stadler может появиться в промзоне «Марьино»

Но это решение еще только будет обсуждаться у врио Беглова

Сюжет:
Трамвай в Красное село (проект)

Фото АБН

Завод швейцарской компании Stadler, которая собирается стать инвестором по производству трамваев для Петербурга, может появиться в промзоне «Марьино». Об этом в среду рассказал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Как пишет «Фонтанка», решение еще только будет обсуждаться на совещании у временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова. В Stadler изданию сообщили, что рассматривают в качестве одного из вариантов размещение с гарантией закупки от города.

Предполагается, что завод вместе с собственным научным центром может занять около 22,5 тыс. кв. м. Мощность производства составит до 100 трамвайных вагонов в год, впоследствии запланирован переход и на вагоны метро. Уровень локализации производства должен быть не менее 70-80%. Начало работы намечено на 2021 год, инвестиции оцениваются в 1-2,1 млрд рублей.

Ранее компания Stadler выступила поставщиком подвижного состава для первого частного трамвая «Чижик». О том, что компания рассматривает возможность организовать в Петербурге собственное производство, стало известно в августе. Тогда уже говорилось, что инвестор и город могут оформить отношения по так называемому офсетному договору.

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