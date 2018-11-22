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22.11.18 / 19:58 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство расширило список банков-агентов по продаже ОФЗ-н

Фото АБН

Правительство расширило список банков-агентов по продаже ОФЗ для населения. Об этом стало известно в четверг из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.

Согласно документу, в список добавили «Почта банк» и «Промсвязьбанк». Также в распоряжении отмечается, что эти банки будут единственными исполнителями по размещению и выкупу ОФЗ-н в 2018-2019 годах. Вознаграждение банков – не более 0,75% совокупной номинальной стоимости размещенных и выкупленных бумаг.

Отметим, о намерении правительства расширить список банков по продаже ОФЗ-н стало известно в июле текущего года. Замглавы Минфина Сергей Сторчак заявил, что в список добавят «Почта банк» и «Промсвязьбанк». Их выбрали из-за широкой сети филиалов.

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