Все новости

22.11.18 / 19:19 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась на повышении

Индекс Мосбиржи - 2369,53; РТС - 1138,38

Фото АБН

Московская биржа в четверг закрылась на повышении. Индекс Мосбиржи вырос на 0,49% и составил 2369,53 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,97% до 1138,38 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что в четверг среди лидеров спроса фигурировали акции Мосбиржи. Рост здесь представляет собой технический отскок после четырех дней продаж. Предыдущее снижение сделало бумаги компании привлекательными для инвесторов на краткосрочную перспективу. Акции вполне могут вернуться в область 95 руб, если позволит конъюнктура и рыночный настрой, считает аналитик.

Также она отметила, что рубль слегка укрепляется в парах с иностранными валютами, но активность в инструментах явно снижена. Доллар США находится около 65,56 рублей, сессия четверга завершится в пределах 65,50-65,85 рублей за доллар. Пара евро/рубль закроет день около 74,50-75,00. Пока заокеанские инвесторы отдыхают по случаю Дня Благодарения, на сильные колебания можно не рассчитывать.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.