Московская биржа закрылась на повышении Индекс Мосбиржи - 2369,53; РТС - 1138,38

Московская биржа в четверг закрылась на повышении. Индекс Мосбиржи вырос на 0,49% и составил 2369,53 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,97% до 1138,38 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что в четверг среди лидеров спроса фигурировали акции Мосбиржи. Рост здесь представляет собой технический отскок после четырех дней продаж. Предыдущее снижение сделало бумаги компании привлекательными для инвесторов на краткосрочную перспективу. Акции вполне могут вернуться в область 95 руб, если позволит конъюнктура и рыночный настрой, считает аналитик.

Также она отметила, что рубль слегка укрепляется в парах с иностранными валютами, но активность в инструментах явно снижена. Доллар США находится около 65,56 рублей, сессия четверга завершится в пределах 65,50-65,85 рублей за доллар. Пара евро/рубль закроет день около 74,50-75,00. Пока заокеанские инвесторы отдыхают по случаю Дня Благодарения, на сильные колебания можно не рассчитывать.