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22.11.18 / 17:04 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге закроют движение по Биржевому мосту из-за съемок ролика к Новому году

В ночь на понедельник

В ночь с 25 на 26 ноября автомобилисты не смогут проехать по Биржевому мосту из-за съемок новогоднего ролика «Ночь перед рождеством». Об этом в четверг сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение транспорта по мосту будет прекращено с 22:00 25 ноября до 05:00 26 ноября. Съемки организует кинокомпания «Storm Production».

Добавим, с 23 ноября и до конца года в Петербурге ограничат движение по Нефтяной дороге у станции «Навалочная». Ограничения будут действовать днем, а ночью движение будет закрыто. Помимо этого, 24-29 ноября автомобилисты могут испытать трудности с проездом по проспекту Тореза.

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