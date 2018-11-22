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22.11.18 / 18:07 Новости / Россия и мир / Экономика

Дизельное топливо подорожало за неделю на рубль

До 46,29 рублей

турция рубль

Коллаж АБН

Дизельное топливо подорожало за неделю на рубль. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в четверг.

Стоимость дизеля на 19 ноября составила 46,29 рублей. При этом, потребительские цены на бензин остались прежними.

Отметим, ранее в четверг Топливный союз предупредил о риске закрытия независимых АЗС. Глава аналитического центра союза Григорий Баженов заявил, что независимые заправки рассчитали необходимую наценку на 1 л. Это не менее 3 рублей. Иначе они будут работать себе в убыток, уточнил Баженов.

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