Дизельное топливо подорожало за неделю на рубль До 46,29 рублей

Дизельное топливо подорожало за неделю на рубль. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в четверг.

Стоимость дизеля на 19 ноября составила 46,29 рублей. При этом, потребительские цены на бензин остались прежними.

Отметим, ранее в четверг Топливный союз предупредил о риске закрытия независимых АЗС. Глава аналитического центра союза Григорий Баженов заявил, что независимые заправки рассчитали необходимую наценку на 1 л. Это не менее 3 рублей. Иначе они будут работать себе в убыток, уточнил Баженов.