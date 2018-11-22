Дизельное топливо подорожало за неделю на рубль. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в четверг.
Стоимость дизеля на 19 ноября составила 46,29 рублей. При этом, потребительские цены на бензин остались прежними.
Отметим, ранее в четверг Топливный союз предупредил о риске закрытия независимых АЗС. Глава аналитического центра союза Григорий Баженов заявил, что независимые заправки рассчитали необходимую наценку на 1 л. Это не менее 3 рублей. Иначе они будут работать себе в убыток, уточнил Баженов.
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