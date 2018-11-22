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22.11.18 / 21:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Заморозка пенсий, маршрут «Турецкого потока» и риск дедолларизации. Итоги четверга

Топливный союз заявил, что есть риск закрытия независимых АЗС. «Газпром» определил маршрут «Турецкого потока» по нескольким странам Европы. Государственная Дума приняла закон о заморозке накопительной пенсии до 2021 года. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что общий размер долга организаций ЖКХ составляет 200 млрд рублей. Минэкономразвития ожидает укрепление рубля и снижения стоимости нефти, а Кудрин считает дедолларизацию риском из-за слабого курса рубля. 

Коллаж АБН

Топливный союз предупредил о риске закрытия независимых АЗС в России. АЗС хотят устанавливать выгодную им наценку на 1 л бензина.

СМИ: «Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока» по Восточной Европе. Речь идет о маршруте по Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии.

Госдума приняла законопроект о заморозке накопительных пенсий до 2021 года. Документ в Думу внесло правительство.

Медведев сообщил о долгах организаций ЖКХ в 200 млрд рублей. Премьер-министр потребовал от регионов изучить проблему.

Минэкономразвития ожидает снижения цены на нефть и укрепления рубля. Это должно произойти в течение нескольких лет к 2030 году и 2036 году соответственно.

Кудрин считает дедолларизацию риском из-за нестабильного рубля. Он отметил, что в мировых расчетах нужна более стабильная единица измерения.

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