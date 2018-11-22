Подведены итоги работы Деловой площадки VII Санкт-Петербургского международного культурного форума

С 15 по 17 ноября в Российском этнографическом музее были открыты двери Деловой площадки VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. За три дня работы мультиформатной платформы для обсуждения актуальных тем, динамичных переговоров и оживленных дискуссий ее посетили более 4000 гостей. Было проведено 26 деловых мероприятий с участием 104 спикеров и 16 модераторов из 14 стран. Деловая площадка создала условия для реализации проектов и подписания соглашений о совместной деятельности российских и зарубежных театров, музеев, библиотек, учебных заведений. В рамках Форума на Деловой площадке было подписано более 65 значимых соглашений.

В этом году Деловая площадка вновь стала центром притяжения самых знаковых фигур в современной культуре и искусстве, представителей государственной власти, политиков и бизнесменов, глав международных и национальных специализированных организаций, объединений и союзов, экспертов и лидеров мнений, представителей медийной сферы.

Традиционно резидентом Деловой площадки стал Музей Победы, подписавший соглашения о сотрудничестве с региональными министерствами культуры. Официальным партнером Деловой площадки выступила Ассоциация IPChain.

«В программе Деловой площадки в этом году мы объединили ключевые темы и тенденции в области культуры. Отмечаю большое количество иностранных спикеров и заключенных соглашений. Это не просто подчеркивает статус форума, но и демонстрирует интерес в сотрудничестве с Россией со стороны зарубежных стран. Актуальность тем и востребованность повестки программы Деловой площадки отметили не только участники, но и представители СМИ, эксперты и профессиональное сообщество. С удовольствием приглашаю всех наших российских и зарубежных партнеров и друзей на берега Невы и в будущем году», – подводит итоги куратор Деловой площадки VII Санкт-Петербургского международного культурного форума Кристина Трубинова.

В этом году впервые на Деловой площадке была открыта уникальная коммуникационная площадка IPQuorum.Culture, организованная Ассоциацией IPChain. В течение трех дней на площадке проходил цикл деловых сессий, посвященных наиболее актуальным вопросам развития национальной и глобальной сферы интеллектуальной собственности в контексте современной культуры, а также создания новых бизнес-моделей, предусматривающих взаимоинтеграцию культуры и технологий в цифровую экономику. В рамках коммуникационной площадки IPQuorum.Culture прошли дискуссии на тему евразийской интеграции, роли брендов в культуре; также были затронуты темы защиты контента в цифровой среде и деятельность профессиональных союзов мирового сообщества представителей креативных индустрий.

Участниками коммуникационной площадки IPQuorum.Culture стали признанные международные деятели культуры и искусства, ведущие представители бизнес-сообщества, некоммерческих общественных организаций, российских и иностранных министерств, ведомств, курирующих сферу культуры и оборота интеллектуальной собственности.

Также впервые на Деловой площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума открылась международная лаборатория CultTech Lab Russia, в рамках которой свои инновационные решения для ведущих культурных организаций представили лучшие стартапы из России и Европы. Победители хакатона с участием представителей ведущих учреждений культуры ‒ Третьяковской галереи, Венской государственной оперы и ряда других ‒ получили шанс быстрого внедрения своих решений. Среди задач, поставленных перед IT-разработчиками: создание блокчейн-системы продажи билетов, образовательных игр с применением AR и VR, системы лояльности с использованием биометрического распознавания и многое другое.

В первый день VII Санкт-Петербургского международного культурного форума на Деловой площадке прошли дискуссии «Инвестиции в культуру», «Музей как Институт Развития. Новая система координат», «Для чего большие данные нужны культуре?». В Мраморном зале состоялась серия подписаний международных и региональных соглашений о сотрудничестве в сфере культуры. В открытии Деловой площадки участвовал заместитель Министра культуры Российской Федерации Павел Степанов.

Центральным мероприятием вечерней программы стала торжественная церемония вручения ежегодной премии «Меценат года» с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ольги Голодец и Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского. Главную премию «Меценат года» получила председатель правления Группы компаний «ТРИО» Евгения Уваркина за поддержку развития социально-культурой сферы Липецкой области. Она стала первой женщиной, отмеченной этой наградой за все годы проведения премии. Все лауреаты премии получили специальные призы от n’RIS. Кроме того, в рамках премии «Меценат года» состоялась торжественная передача эстафеты международного культурного проекта «Русские сезоны» от Италии к Германии.

Второй день работы Деловой площадки VII Санкт-Петербургского международного культурного форума открыл бизнес-завтрак Forbes «Культура и бизнес: синергия успеха». Мероприятие состоялось в Музее Фаберже, хранящем и прославляющем коллекцию изделий фирмы Карла Фаберже, собранную Малкольмом Форбсом и приобретенную Виктором Вексельбергом. С момента открытия музея прошло ровно пять лет, и за это время частный музей под управлением Владимира Воронченко стал одним из самых популярных музеев России.

Основными темами бизнес-завтрака стали инвестиции в культуру, меценатство и благотворительность в современной России, государственно-частное партнерство в сфере культуры, формирование эндаумент-фондов. Отдельное внимание было уделено развитию импакт-инвестирования в России. Участие в мероприятии приняли представители Правительства Российской Федерации, общественные деятели, эксперты и лидеры мнений, а также более 50 частных инвесторов, представителей крупных благотворительных фондов и меценатов. Модератором бизнес-завтрака выступил редакционный директор Forbes Russia Николай Усков.

Важнейшие соглашения в Мраморном зале Российского этнографического музея были подписаны в рамках реализации международного культурного проекта «Русские сезоны», который в 2019 году примет Германия. Подписантами документов стали российские и иностранные представители органов власти, культурных учреждений, организаторов и операторов мероприятий. Соглашения положили начало новым культурным проектам, развитию международного сотрудничества, укреплению связей в области культуры. Среди подписанных документов: дорожная карта проекта, подписанная заместителем Министра культуры Российской Федерации Павлом Степановым и председателем Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константином Сухенко, соглашения между Дирекцией проекта «Русские сезоны» и немецкими театрами и музыкальными коллективами о проведении гастролей в рамках проекта «Русские сезоны» и другие.

Большую аудиторию собрали мастер-классы немецкого эксперта, художника по визуализации данных и владельца Truth and Beauty Operations Моритца Стефанера и певицы Manizha, известной своим оригинальным творчеством и ставшей популярной благодаря социальным сетям.

Перспективы развития российско-итальянских отношений и особенности сотрудничества стран в сфере культуры обсудили участники дискуссии «Русские сезоны»: культурная дипломатия XXI века».

На Деловой площадке VII Санкт-Петербургского международного культурного форума прошел марафон бизнес-кейсов ‒ презентация лучших практик по взаимодействию культуры и бизнеса от российских и международных корпораций. Для аудитории были представлены успешные примеры коллаборации культуры и бизнеса в 2017 и 2018 годах, а также стартапы в сфере культуры и бизнеса.

Александринский театр в Санкт-Петербурге в этот день подписал соглашение о сотрудничестве с футбольным клубом «Зенит», ОАО «РЖД» и Информационным агентством ТАСС.

Завершила второй день работы Деловой площадки живая дискуссия на тему волонтерства с участием первого в России социального медиапроекта «#ЯВолонтер. Истории неравнодушных». Участники поделились мнениями о том, кто же такие волонтеры, как и где их искать, ограничены ли они в возрасте и зачем их привлекать, а также какие задачи можно поручить волонтерам и как оценить эффективность их деятельности.

В заключительный день работы на Деловой площадке VII Санкт-Петербургского международного культурного форума прошли дискуссии «Цифровая культура. От слов к делу», «Культура» общения в цифровом пространстве», «Международная платформа культурного сотрудничества NEMOSKVA и ее перспективы для регионов РФ» и «Культура: wAIt for IT. Кто и зачем дополняет реальность». Также прошли финальные презентации и церемония награждения победителей конкурса цифровых решений для культуры в рамках международной лаборатории CultTech Lab Russia.

На закрытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума был объявлен Посол международного культурного проекта «Русские сезоны» в 2019 году. Им стал народный артист РСФСР, президент киноакадемии «Ника» Андрей Кончаловский. В торжественной обстановке Главного Штаба Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский передал Андрею Кончаловскому символ «Русских сезонов» ‒ статуэтку в виде жар-птицы.

На протяжении всех дней работы Форума для гостей Деловой площадки в Мраморном зале Российского этнографического музея была открыта выставка «Территория культуры», в рамках которой можно было познакомиться с достижениями Правительства Российской Федерации в области культуры, проследив динамику развития деятельности культурных институций через яркие проекты и статистические данные, обозначив ключевые направления развития культуры страны в 2018 году. На экспозиции были представлены 9 информационных стендов, демонстрирующих ключевые направления деятельности Министерства культуры Российской Федерации: от работы музеев, театров, библиотек до проектов в сфере туризма, охраны и реставрации объектов, создания реестров культурных объектов. Для максимально емкого представления масштабных результатов организаторы выставки выбрали наиболее лаконичный формат ‒ инфографику.

Деловая площадка VII Санкт-Петербургского международного культурного форума получила высокие оценки со стороны участников и гостей.