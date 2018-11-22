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22.11.18 / 16:39 Новости / Россия и мир / Экономика

Кудрин считает дедолларизацию риском из-за нестабильного рубля

Он считает, что предприятия сами должны выбирать валюту

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Фото АБН

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает дедолларизацию риском из-за нестабильного рубля. Соответствующее заявление он сделал в четверг.

Рубль является менее стабильной валютой по сравнению с любыми другими валютами, передает ТАСС мнение Кудрина. Он отметил, что в мировых рассчетах нужна более стабильная единица измерения.

Кудрин заявил, что переход на рублевые расчеты – это дополнительные валютные риски. Он не уверен, что Россия готова на это пойти. Также глава Счетной палаты добавил, что «доллар нам необходим». При другой геополитической обстановке, в дедолларизации не было бы необходимости, считает Кудрин.

При этом, он видит потенциал в увеличении расчетов в национальных валютах. «Но, в конце концов, я за то, чтобы предприятие само выбирало валюту. Я бы не ограничивал наши расчеты и движение капитала в любых валютах», — уточнил Кудрин.

Напомним, провести дедолларизацию предложил глава ВТБ Андрей Костин. Затем план по дедолларизации внести в правительство. Власти заявили, что не будут его раскрывать. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что отказываться от доллара Россия не намерена.

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