Кудрин считает дедолларизацию риском из-за нестабильного рубля Он считает, что предприятия сами должны выбирать валюту

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает дедолларизацию риском из-за нестабильного рубля. Соответствующее заявление он сделал в четверг.

Рубль является менее стабильной валютой по сравнению с любыми другими валютами, передает ТАСС мнение Кудрина. Он отметил, что в мировых рассчетах нужна более стабильная единица измерения.

Кудрин заявил, что переход на рублевые расчеты – это дополнительные валютные риски. Он не уверен, что Россия готова на это пойти. Также глава Счетной палаты добавил, что «доллар нам необходим». При другой геополитической обстановке, в дедолларизации не было бы необходимости, считает Кудрин.

При этом, он видит потенциал в увеличении расчетов в национальных валютах. «Но, в конце концов, я за то, чтобы предприятие само выбирало валюту. Я бы не ограничивал наши расчеты и движение капитала в любых валютах», — уточнил Кудрин.

Напомним, провести дедолларизацию предложил глава ВТБ Андрей Костин. Затем план по дедолларизации внести в правительство. Власти заявили, что не будут его раскрывать. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что отказываться от доллара Россия не намерена.