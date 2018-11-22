МВД предложило отменить пошлину за выдачу номеров для автомобилей Сейчас пошлина – 2 тыс. рублей

МВД предложило отменить пошлину за выдачу номеров для автомобилей. Об этом в четверг сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Причина отказа от пошлины – переход функции выдачи номеров к частным компаниям, передает РИА Новости слова Волк. Он отметила, что информация о выдаваемом номере авто во время госрегистрации отражается в свидетельстве на транспортное средство.

Отметим, в настоящий момент размер пошлины составляет 2 тыс. рублей для автомобильных номеров. Для номеров на мотоциклы, прицепы, самоходные машины и тракторы – 1,5 тыс. рублей.