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22.11.18 / 20:28 Новости / Общество / Россия и мир

МВД предложило отменить пошлину за выдачу номеров для автомобилей

Сейчас пошлина – 2 тыс. рублей

МВД предложило отменить пошлину за выдачу номеров для автомобилей. Об этом в четверг сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Причина отказа от пошлины – переход функции выдачи номеров к частным компаниям, передает РИА Новости слова Волк. Он отметила, что информация о выдаваемом номере авто во время госрегистрации отражается в свидетельстве на транспортное средство.

Отметим, в настоящий момент размер пошлины составляет 2 тыс. рублей для автомобильных номеров. Для номеров на мотоциклы, прицепы, самоходные машины и тракторы – 1,5 тыс. рублей.

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